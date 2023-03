Elden Ring: un cosplay di Blaidd al femminile creato dalla famosa Jessica Nigri

Considerata la sua vastità e complessità, il mondo di Elden Ring va studiato nei minimi dettagli se si vuole comprenderlo appieno. Quindi non ci si può fermare alle figure principali, ma bisogna interagire anche con quelle minori come può essere Blaidd, il lupo solitario del videogioco.

Incontrato più volte nel corso di Elden Ring, Blaidd è un personaggio molto fedele a Ranni la Strega e infatti il suo percorso sarà intrecciato completamente con quello dell'empirea. Più volte il giocatore lo troverà sul suo percorso, affiancandolo e dandogli spiegazioni in alcune situazioni. Oscuro e misterioso, è un personaggio molto alto, dall'aspetto per metà umano e per metà lupo, con una folta pelliccia che gli copre la maggior parte del corpo. Indossa anche un'armatura che è al centro di alcune mire dei giocatori di Elden Ring.

Il fascino di Elden Ring ha preso così tanto i giocatori di tutto il mondo che anche su di lui sono stati creati dei cosplay. E stavolta il merito va a una delle cosplayer più famose a livello internazionale, l'americana Jessica Nigri, che l'ha interpretato in questa foto. Pur riducendo le sue caratteristiche da lupo, la Nigri ha creato un ottimo cosplay di Blaidd al femminile con armatura, capelli lunghi tutto in tinte grigie e la spada pesante ingioiellata che tiene poggiata sulla spalla. Una versione di certo particolare e che è difficile da vedere, dato che Blaidd è un personaggio che molto raramente viene ricreato al femminile.

Vi piace questa versione del personaggio di Elden Ring? Ed ecco anche un cosplay di Ranni la Strega, la sua padrona.