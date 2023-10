Elden Ring: un cosplay di un Cavaliere Cleanrot risponde agli ordini di Malenia

Rilasciato da ormai oltre un anno, Elden Ring è ancora tra i più venduti della classifica globale di Steam. Questo dato testimonia quanto l'ultima fatica di FromSoftware abbia convinto la community di appassionati e quanto il pubblico abbia apprezzato l'avventura nell'Interregno. In attesa del primo DLC, torniamo al servizio di Malenia.

Recenti leak pare abbiano svelato la data di uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Stando a quanto rivelato, l'attesa espansione verrà presentata ai The Games Awards per poi essere lanciata nei primi mesi del 2024. Al momento Bandai Namco non ha ancora confermato questo rumor, che tuttavia pare essere altamente fondato. Per scoprire se si tratta di una voce veritiera occorrerà attendere l'edizione 2023 dell'evento videoludico condotto e organizzato da Geoff Keighley che si terrà nel mese di dicembre.

Mentre la community di appassionati si interroga sull'uscita di Shadow of the Erdtree, la coppia di cosplayer DragonCos e Bahamut celebra Elden Ring con il contributo del fotografo AlexGv. In questo cosplay di Malenia da Elden Ring vediamo la lama di Miquella impartire un'ordine d'attacco a un Cavaliere Cleanrot, boss che è possibile affrontare per ben due volte durante il corso della storia.

I Cavalieri Cleanrot hanno giurato di combattere al fianco di Malenia e si sono battuti per lei contro l'esercito del generale Radahn durante lo Shattering. Tutti i cavalieri di questo ordine indossano un talismano dell'insegna della spada alata che rappresenta la lama di Malenia. Nonostante le loro carni siano ormai in putrefazione, continuano a rispondere agli ordini della loro amata.