Elden Ring: un cosplay di coppia di Ranni e Blaidd, la strega e il servitore lupo

Mentre FromSoftware guarda al 2023, la software house si gode i GOTY e l'affetto del pubblico ricevuti da Elden Ring. E dunque, con l'inizio del nuovo anno perché non gettarsi ancora una volta all'avventura al fianco del Senza Luce verso la città eterna?

Miyazaki ha già bene in mente il futuro di FromSoftware dopo Elden Ring, ma i giocatori non sono ancora pronti per passare oltre. È dunque il momento di una nuova run alla scoperta della lore del titolo.

Due dei protagonisti di Elden Ring sono Ranni la Strega e Blaidd il Lupo, legati da giuramenti e tradimenti. Lo Stregone Rogier presenta il personaggio di Ranni affermando che ella sia la principessa lunare, la persona che ha orchestrato la Notte dei Neri Coltelli. Ranni è una semidea, figlia della Regina Rennala e dell'Elden Lord il generale Radagon.

Ranni era l'erede al trono, ma decise di andare contro il suo destino dopo aver ammirato la Luna Piena Nera. Decise dunque che a tempo debito avrebbe tradito la Volontà Superiore.

Per condurla verso la sua missione, le Due Dita creò un essere umanoide da affiancare alla Ranni, Blaidd, il Mezzo Lupo. Il compito di Blaidd era quello di proteggere e servire la sua padrona, ma anche ucciderla qualora non avesse seguito la via della Volontà Superiore.

In questo cosplay di Ranni e Blaidd da Elden Ring ritroviamo la Strega dal volot pallido e i capelli azzurri, e il Mezzo Lupo. Pronto a guardarle le spalle, Blaidd è sul chi va là con lo spadone già sguainato mentre Ranni riposa prima di affrontare un lungo viaggio. A esibirsi in questo cosplay di coppia sono Nymesia e Sin3rgie, i quali hanno realizzato a mano i costumi, dalla trama ai dettagli dell'armatura di Blaidd, e al cappello luminoso e alle quattro braccia di Ranni. Con questa interpretazione i due cosplayer sono arrivati secondi alle selezioni portoghesi di World Cosplay Summit.