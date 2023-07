Elden Ring: un cosplay di Fia, la Compagna di Morte del Senzaluce

L'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree è ancora lontana, ma la presentazione del DLC del capolavoro firmato da From Software, Miyazaki e Martin ha destato l'interesse della community di giocatori sin dalla sua presentazione. I preparativi per fare ritorno nell'Interregno cominciano in anteprima con la cosplayer Tsuna Midori.

Il DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree è in sviluppo da almeno un anno, ma ci vorrà ancora molto tempo prima che veda la luce. Dell'espansione in cantiere presso FromSoftware sappiamo ancora poco, ma quel che è certo è che non deluderà gli appassionati e che porterà sul suo cammino l'elevata difficoltà che contraddistingue il franchise dei Souls.

A ogni modo, chi si cimenta per la prima volta in Elden Ring, o chi ha da poco cominciato una nuova run, nelle prime fasi di gioco si imbatterà in Fia, un personaggio secondario che accompagnerà il protagonista durante il viaggio attraverso l'Interregno che porterà il protagonista a diventare il prossimo Lord Ancestrale.

Fia è una ragazza misteriosa, conosciuta con il nome di La Compagna di Morte. È possibile incontrarla in una delle stanze della Rocca della Tavola Rotonda, non molto distante dal fabbro Hewg. Fia è inizialmente poco propensa a collaborare con il Senzaluce, al quale dispenserà solamente degli abbracci ristoratori. Con un po' d'insistenza, tuttavia, sarà possibile cominciare una missione chiave per il finale Age of Duskborn. Ecco una guida per completare la quest di Fia in Elden Ring.

In questo cosplay di Fia da Elden Ring vediamo la ragazza con indosso la sua lunga tunica scura, che copre i suoi capelli biondi con un cappuccio, portare una mano verso il volto. Che Fia sia pronta ad abbracciare e donare tepore al Senzaluce?