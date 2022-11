Elden Ring: un cosplay di Malenia appare a Lucca Comics, ecco la foto

La popolarità di Elden Ring non è di certo una sorpresa. From Software sta creando giochi di altissimo valore da oltre un decennio e per questo intorno alla software house, anche grazie alla dinamica che ha dato il via al sottogenere soulslike, si è creato tanto hype. Un gioco come Elden Ring quindi non poteva non essere giocato in tutto il mondo.

In attesa dei DLC di Elden Ring che amplieranno ulteriormente questo mondo open world già vasto di suo, c'è la possibilità di ripercorrere la storia principale con i New Game +. Una dinamica che permette a tutti di affrontare nuovamente i boss, anche i più forti, che diventano ancora più potenti e letali. Inevitabilmente, a diventare ancora più forte durante le partite successive è la semidea Malenia, figlia di Radagon e sorella del gemello Miquella.

La donna incarnazione della marcescenza è uno dei personaggi più accattivanti di Elden Ring. Anche se appare nel primo trailer, è anche un boss segreto e per trovarla i giocatori devono darsi davvero da fare. L'empirea ha deciso di invadere Lucca Comics and Games con questo cosplay di Malenia ideato e realizzato da Maddie. Così anche i giocatori italiani hanno potuto incontrarla, e non nel videogioco.

E chissà se non ha scatenato la fase successiva, come accade in questo cosplay di Malenia dea della marcescenza.