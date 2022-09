Elden Ring: un cosplay di Malenia con tutta la sua aura divina e marcescente

All'apertura delle porte che presentano Sepolcride, il giocatore di Elden Ring capisce di essere all'inizio di un lungo viaggio. L'albero d'oro gigantesco che si staglia in lontananza indica la via, ma prima di poter raggiungere il suo interno sarà necessario affrontare sfide inimmaginabili e anche divine.

Tra gli avversari ci sono infatti anche gli Empirei di Elden Ring, creature dotate di uno status divino e che sono le più vicine a ereditare il trono ancestrale. Molti di questi vengono affrontati dal Senzaluce protagonista in sfide a dir poco ardue. Leyndell, le profondità, il palazzo di Moghwynn e tanti altri luoghi fanno da teatro a queste sfide. Ma la più dura, la più complessa e la più avvincente è la sfida posta da Malenia, la lama di Miquella.

La valchiria che ha messo in ginocchio anche Radahn e l'intera Caelid posiziona il suo elmo e installa il suo braccio con la lunghissima lama che usa per attaccare, dando immediatamente l'impressione che non sarà una battaglia facile, anzi. La cosplayer Alin Ma ha ricreato il personaggio di Elden Ring in questo cosplay di Malenia con tutta la sua aura mistica e potente. Capelli rossi al vento, corazza indossata, spada appena sfoderata, la sfida inizia: sareste capaci di affrontarla? Ma la cosplayer non si ferma, e nella seconda foto realizza il cosplay della seconda fase di Malenia con la marcescenza attiva. Ancora più bella e divina di prima, il suo potere scarlatto conquista tutto.

E c'è chi è riuscito a vincere Malenia con una sola mano.