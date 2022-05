Elden Ring: un cosplay di Malenia sul campo di battaglia

L'albero madre si staglia in lontananza appena si mette piede a Sepolcride. La porta nera che si apre su quello scorcio è soltanto il primo, debole ostacolo all'esplorazione di un mondo che From Software ha saputo creare con saggezza in ogni sua porzione. Inizia così un viaggio importante in Elden Ring che porterà il giocatore verso il finale.

Finale che può variare a seconda delle scelte che vengono compiute. Non solo sarà necessario percorrere sentieri diversi, ma anche affrontare nemici dalle abilità uniche. I boss maggiori di Elden Ring non sono da sottovalutare, mai, in particolare gli ultimi. E proprio da questa realtà emerge una delle creature più difficili da affrontare dell'universo videoludico From Software.

Vista nel primissimo trailer, Malenia è una discendente di Radagon ed è universalmente stata accettata come boss più difficile di Elden Ring. Si presenta nell'introduzione prendendo il proprio elmo e sistemandolo, lo stesso vale per il braccio destro meccanico che regge una spada tra le mani. La valchiria fa poi la sua strage sul camp di battaglia con una danza letale e implacabile che in pochi sono capaci di superare.

Per omaggiarla, Rossofiore ha creato questo cosplay di Malenia da Elden Ring, in alcune foto che la ritraggono al centro di una battaglia, con tanti corpi esanimi intorno. Qualcuno è riuscito a battere Malenia ben 1000 volte, diventando virale.