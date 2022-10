Elden Ring: un cosplay di Malenia dea della marcescenza in questa foto portentosa

Ci sono tanti mostri subdoli in Elden Ring, alcuni che mettono in primo piano le loro caratteristiche più infami, altre che se le tengono per sé fino al momento clou. Il giocatore deve quindi abituarsi a tanti stili di gioco. Ma le cose cambiano notevolmente quando si tratta di affrontare i vari boss di Elden Ring.

FromSoftware ha mutato parzialmente la propria offerta di gioco in questo open world. Alcuni boss sono ripetizioni potenziate o con piccole variazioni di quelli precedenti, altri invece - specialmente quelli principali della trama - sono completamente unici. E in questo lungo elenco di boss battibili c'è lei. In Elden Ring, la figura di Malenia è a dir poco leggendaria in Elden Ring e ci si chiede chi sia effettivamente fino alle ultime battute, quando poi diventerà affrontabile dal giocatore nel Sacro Albero di Miquella.

Completata la prima fase dello scontro, Malenia si trasforma nella dea della marcescenza, una figura divina e terribile che, dopo la fioritura, porterà sventura e morte. Il veleno scarlatto agisce anche nella foto di Alin Ma, come si può vedere in questo eccezionale cosplay di Malenia dea della marcescenza: ali spiegate, con i loro rovi; protesi e lama bronzea minacciosi più che mai; tante farfalle che volano a simboleggiare la marcescenza scarlatta.

Il boss è difficile da battere, ma qualcuno è riuscito a battere Malenia con un dance pad in Elden Ring.