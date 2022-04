Elden Ring: un cosplay di Malenia fedele e forte come nel gioco

From Software ha messo in scena un'altra storia crudele e oscura, con il suo solito modo di raccontare criptico ed ermetico. Elden Ring però si differenzia dai predecessori dello studio, contrapponendo a un'ambientazione sempre fantasy un mondo di gioco largamente esplorabile, con tanti segreti, nascondigli e quest secondarie da portare avanti.

In Elden Ring non mancano i boss da affrontare, molti appaganti, con danze e coreografie da studiare e contrastare, altri invece ripetitivi. Ovviamente in quest'ultima categoria non cadono i boss principali del gioco: le figure che portano avanti la storia di Elden Ring sono uniche, con un design evocativo e in piena tradizione From Software.

Uno dei primi boss del gioco apparsi nei trailer di Elden Ring è Malenia, la lama di Miquella. La donna quasi divina appare nei primissimi video di gioco con un'armatura dorata, un elmo che le copre parte del volto e da cui spuntano fuori alcuni capelli rossi fluenti e infine un braccio destro meccanico. La cosplayer russa Megalcarmen vuole rendere onore a questo personaggio, bardandosi con la stessa armatura e portando con sé la stessa lama lunghissima con cui porta afflizione ai nemici.

Il cosplay di Malenia, la Lama di Miquella da Elden Ring qui realizzato e mostrato con varie foto è davvero esaltante e fa trasudare la potenza di questa nuova divinità di From Software.