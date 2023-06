Elden Ring: un cosplay di Malenia, l'imbattuta Empirea dall'italiana Darkesttears

Con oltre venti milioni di copie vendute Elden Ring è un successo inarrestabil e che continua a far innamorare i giocatori che provano a immergersi nell'ultima avventura sviluppata da FromSoftware. A confermare il successo del titolo action RPG uscito nel 2022 è la cosplayer italiana Darkesttears.

L'inedita collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin ha portato allo sviluppo di Elden Ring, uno dei videogiochi più apprezzati dell'ultimo anno. Mentre Elden Ring continua a riscuotere importanti premi, la community di appassionati si gode una spettacolare interpretazione condivisa in occasione di Il Volta 2023, il prestigioso evento fotografico dedicato al cosplay.

In questo cosplay di Malenia da Elden Ring ci troviamo nuovamente di fronte all'imbattuta e temibile Spada di Miquella. Semidea ed Empirea che eredità una delle Rune Maggiori, si batté contro i suoi stessi fratelli per il controllo dell'Interregno.

Malenia è rinomata per essere il boss più arduo di Elden Ring, non a caso si avvale del titolo di imbattuta, colei che mai è stata sconfitta in precedenza. C'è tuttavia chi è riuscito a sconfiggere Malenia di Elden Ring in soli dieci secondi. La sfida con lei è considerata quasi impossibile e solamente i Senzaluce più coraggiosi potranno trovare l'ardire di opporsi ai suoi fendenti. Sapete che in Elden Ring esiste una mod in cui tutti i nemici sono Malenia?