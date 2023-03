Elden Ring: un cosplay di Malenia irradiata dalla sua luce divina

L'ultima fatica di From Software è Elden Ring, un GDR che ha visto la luce a febbraio 2022. Annunciato per la prima volta all'E3 2019, il gioco è stato oggetto di grande attesa da parte dei fan del genere. La trama del gioco è ambientata in un mondo fantasy dove l'anello ancestrale è stato spezzato e l'equilibrio perso.

Il gioco presenta un vasto mondo aperto dove il giocatore può esplorare e affrontare diverse missioni, scoprendo pian piano, tramite le frasi dei personaggi e le descrizioni degli oggetti, la storia di questo mondo creato da From Software e George R. R. Martin. Uno degli elementi distintivi di Elden Ring sono gli empirei, potenti nemici che il giocatore incontra durante il proprio viaggio. Gli empirei sono esseri divini dotati di poteri mistici e abilità uniche e incideranno notevolmente sulla trama.

Malenia è uno di questi personaggi. Vista per la prima volta durante i trailer di presentazione di Elden Ring, Malenia è una figura chiave del gioco e non a caso è anche uno dei boss più conosciuti di Elden Ring. Lo scontro finale di Elden Ring in cui affronta il Senzaluce è carico di adrenalina e mistero, proprio a causa dell'importanza di Malenia.

Questo cosplay di Malenia illuminata da una luce divina ma tenebrosa la raffigura ancora in versione guerriera, con elmo e armatura, senza abbandonarsi alla marcescenza scarlatta che invece la porterebbe a essere una dea temibile e indomabile. Xenon ha realizzato ancora una volta alla perfezione il personaggio, associando una fotografia particolare che non fa altro che elevare ulteriormente la qualità della sua trasformazione.