Elden Ring: un cosplay di Malenia, la Lama di Miquella

E3 2019: l'esposizione dell'intrattenimento vide il debutto di uno dei giochi più attesi della sua generazione. Dopo la serie Dark Souls, Bloodborne e infine Sekiro, l'acclamato studio From Software presentò il trailer di Elden Ring, ambientato in un mondo mitico supervisionato niente di meno che da George R. R. Martin.

Non si è saputo nulla di questo videogioco per diversi anni, ma alla fine il suo arrivo sugli scaffali è giunto, ovviamente con grande clamore, dopo altre immagini promozionali, video e demo che permettevano di muovere i primi passi nell'Interregno. Elden Ring è un videogioco di livello che ancora una volta si distingue dal resto della produzione videoludica. Sono in tanti ad aver iniziato questo viaggio su console, sia di vecchia che nuova generazione, ma anche su PC. Qualcuno avrà quindi già affrontato i boss del titolo di From Software.

In molti avranno notato la presenza di quel personaggio che si intravedeva fin dalle prime immagini, un essere con un'armatura, un elmo da cui spuntava un ciuffo rosso di capelli e poco altro e che aveva un braccio destro meccanico. Malenia, la spada di Miquella diventa ora reale in questo cosplay creato da Angie. Riesce ad essere all'altezza degli altri personaggi di Elden Ring?