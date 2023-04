Elden Ring: un cosplay di Malenia a nudo come divinità terrificante della marcescenza

From Software è conosciuta per aver creato alcuni dei giochi più difficili e famosi degli ultimi anni, come la serie di Dark Souls e Bloodborne. Chiunque abbia affrontato la trilogia oppure si sia addentrato nei vicoli di Yharnam, o abbia superato le sfide di Demon Souls e Sekiro, sa quanto può essere difficile abbattere i vari boss.

Il loro ultimo gioco uscito, Elden Ring, è stato atteso per anni. Nel 2022 tutti hanno potuto gettarsi nell'ennesima fatica di From Software, stavolta declinata diversamente, in un mondo aperto e con un alore molto più intricata. Ambientato in un mondo fantasy vasto e oscuro, il gioco promette di offrire ai giocatori una sfida epica.

Elden Ring presenta una vasta gamma di aree, ognuna con i propri personaggi unici. Uno di questi personaggi è Malenia, una degli empirei di Elden Ring, quindi un personaggio di caratura nettamente superiore. Nonostante la sua furia sul campo di battaglia, Malenia è rintanata in una zona difficile da raggiungere e che soltanto i Senzaluce più forti potranno osservare da vicino.

Per poco tempo, però, dato che la dea ha delle abilità in battaglia che la rendono invincibile. Malenia è dotata di una spada affilata e abbastanza potente da affrontare anche i nemici più forti, legata alla protesi tenuta al posto del braccio destro. Tuttavia, la sua vera forza si manifesta quando si trasforma in battaglia, rendendola la Dea della Marcescenza, un'entità capace di applicare il potere di corrosione a ogni cosa che tocca, in particolare il giocatore.

Questo cosplay di Malenia versione dea della marcescenza si è spogliata di tutta la sua armatura, lasciando con sé soltanto il braccio prostetico e l'elmo iconico, per prepararsi ad affrontare il Senzaluce per la seconda volta, in una sfida che permette di raggiungere l'apice della bravura di Elden Ring. Claire Sea ha sicuramente realizzato un ottimo travestimento, aiutandosi anche con la grafica digitale. Dallo stesso mondo, ecco un cosplay di Ranni in blu.