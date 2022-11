Elden Ring: un cosplay di Malenia si prepara alla battaglia con il Senzaluce

Un Senzaluce senza memoria e senza vergine si appresta a fare il suo ingresso nell'Interregno, quel luogo di Elden Ring dove sta per avvenire uno degli eventi più importanti della sua storia. Il trono ancestrale rimasto vuoto per tanto tempo sta per trovare un nuovo padrone, nonostante il volere contrario dell'Albero Madre.

Questa storia è stata giocata da tante persone, considerato il record di vendite di Elden Ring. Prima di potersi sedere su quel trono, però, il Senzaluce dovrà affrontare incommensurabili sfide, arrivando a scalfire anche il pantheon creato da Martin e FromSoftware. La casa produttrice, ormai famosa per i suoi soulslike, ha ideato quest'avventura tenendo a mente anche la possibilità di abbattere dei boss segreti.

E uno di questi si trova nelle profondità di un altro albero sacro, nascosto in una zona segreta. Un personaggio che tutti conoscono, dato che è apparso fin dai primi trailer di Elden Ring: Malenia, la lama di Miquella. Questa donna divina dai capelli scarlatti e il braccio meccanico attendeva la venuta di suo fratello per liberarsi dalla maledizione della marcescenza, ma al suo posto arriverà un Senzaluce pronto a sfidarla.

Questo cosplay di Malenia da Elden Ring sfodera la sua pericolosa lama e si prepara a vendere cara la pelle.