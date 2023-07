Elden Ring: un cosplay di Malenia ai piedi delle radici di Haligtree

I numeri del successo di Elden Ring parlano chiaro. Il titolo sviluppato da FromSoftware frutto della collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin è tra quelli che maggiormente hanno convinto il pubblico in questi ultimi anni. Torniamo nell'Interregno al fianco della cosplayer Aleksandrareil.

Mentre i modder continuano a rendere Elden Ring ancora più bello graficamente, l'action RPG che porta avanti lo spirito dei Souls sta per sbarcare a Parigi. A inizio anno nuovo nella capitale francese arriverà Elden Ring Symphonic Adventure, un concerto orchestrale che interpreterà la drammatica ed epica musica di Elden Ring.

In attesa di questa colonna sonora e del tanto atteso DLC Elden Ring Shadow of the Eldtree, è tempo di tornare ad affrontare una delle più complesse boss fight di sempre. Malenia, la Spada di Miquella è un semidio coinvolto nella rovina di Caelid. Situata nei pressi delle radici di Haligtree, la sua è una battaglia opzionale che ha dato non pochi grattacapi ai giocatori.

In questo cosplay di Malenia da Elden Ring torniamo ad affrontare la gemella di Miquella, la più potente degli Empirei, proprio nella parte inferiore di Elphael, tra le braci di Haligtree. Malenia ha sognato così a lungo il suo ritorno, ma il Senzaluce sarà davvero pronto a questo scontro terribile in due fasi?