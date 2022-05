Elden Ring: un cosplay di Malenia da urlo ve la farà ammirare durante la battaglia

Vette dei Giganti, si avvicina la fine del gioco. Elden Ring richiede tante ore, se affrontato con scrupolosità, per giungere a questo punto. Arrivati a questo momento si può optare per arrivare fino al punto più alto di questa zona, la Forgia, oppure avventurarsi in una sezione segreta completamente diversa per atmosfere e difficoltà.

Ci sono diversi mostri infami in Elden Ring e qualcuno si trova nella nuova zona segreta che si può trovare nelle Vette dei Giganti. Il sacro Albero di Miquella si staglia all'estremità settentrionale dell'Interregno e alla fine cela un boss molto particolare e che ha disorientato e messo in difficoltà migliaia di giocatori.

Malenia, la lama di Miquella, la valchiria che ha messo in difficoltà Radahn e che ha corrotto con la marcescenza tutte le lande di Caelid, è un boss davvero ostico da affrontare, sicuramente tra i più complessi in Elden Ring se non addirittura in tutto l'universo dei Souls di From Software. Se avete paura di incontrarla in gioco, osservate questo cosplay di Malenia realizzato perfettamente da Megalcarmen con foto scattata da Akunohako, che ha contribuito a creare un'atmosfera eccezionale intorno alla modella.

E sì, Malenia è battibile con un colpo solo, come ha scoperto un giocatore.