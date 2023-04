Elden Ring: un cosplay di Malenia, un video dell'imbattibile Spada di Miquella

Come ogni titolo sviluppato da FromSoftware anche il tasso di difficoltà di Elden Ring pende inseroabilmente verso l'alto. A dar tante pene ai giocatori ci ha pensato Malenia, la Spada di Miquella che rappresenta una delle più arude boss fight opzionali del titolo diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione George R.R. Martin.

Conosciuta anche come Malenia la Recisa, è una semidea ed Empireo che ha ereditato una delle Grandi Rune e che combatté con i suoi fratelli per il controllo delle terre. Malenia è figlia della regina Marika l'Eterna e del suo secondo marito, l'Elden Lord Radagon. A causa di ciò, è afflitta dal marciume scarlatto che la devasta dall'interno e che le ha costato diversi arti. L'incontro con uno spadaccino cieco che aveva sigillato un dio del marciume la portò ad addestrarsi nella via della lama divenendo una guerriera senza pari.

Nel titolo pubblicato da Bandai Namco nel 2022 rappresenta una delle sfide più difficili, anche se opzionale. Tuttavia, con la nostra guida non avrete problemi nel battere Malenia di Elden Ring e trionfare nella battaglia in due fasi.

Mentre si parla di un possibile Elden Ring 2, la cosplayer Bahamut ha omaggiato la temibile antagonista con una spettacolare video interpretazione. In questo cosplay di Malenia di Elden Ring ritroviamo la semidea in tutta la sua onnipotenza mentre si aggira per Elphael.