Elden Ring: un cosplay di Melina atipico nella foto di Win Winry

Il primo, misterioso personaggio con cui interagiamo in Elden Ring è Melina, una donna enigmatica che nel corso del tempo svelerà tanti dettagli sull'Interregno, sulle sue divinità e su alcuni eventi chiave che hanno plasmato il tutto. Donatrice di Torrente, cavalcatura che è molto utile nel gioco, è anche una chiave per procedere.

Anche andando avanti comunque poco si sa di Melina, ma sicuramente la sua figura ha affascinato molti, tanto da portarla in vita con diversi cosplay. Molte ragazze, sia modelle che semplici appassionate di Elden Ring o del mondo dei travestimenti in generale, hanno indossato un mantello e alcuni vestiti per riprodurla il più fedelmente possibile. Le fattezze viste nel gioco di Miyazaki dopotutto sono abbastanza precise.

Win Winry, cosplayer russa, ha invece deciso di riproporla in un altro modo. Non mancano i capelli castani, l'occhio chiuso da un sigillo e il mantello verde in questo cosplay di Melina da Elden Ring, ma sicuramente si capisce subito come l'abbigliamento sotto il mantello sia molto diverso e più rivelatorio del solito.

In attesa di sapere se ci saranno altri DLC e quindi altre storie da Elden Ring, c'è anche bisogno di andare oltre e capire il futuro dei Souls.