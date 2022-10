Elden Ring: un cosplay di Melina senza cappuccio vi invita a raggiungere l'Albero Madre

FromSoftware crea sempre mondi molto vuoti e decadenti, con tantissimi nemici da uccidere ma ben poche figure di rilievo. Sono davvero pochi quei personaggi con cui si interagisce, e spesso giusto per qualche battuta o due. Ma le cosplayer si concentrano prevalentemente su alcune figure di Elden Ring.

Dopo alcuni giri di Grazie, appare una figura incappucciata, la stessa che ha aiutato il Senzaluce dopo la prima morte obbligatoria in Elden Ring. Non si sa bene chi sia Melina, ma si può capire molto bene quanto ne sappia sul mondo di gioco e quanta alta sia la sua voglia di raggiungere l'Albero Madre, un luogo per lei fondamentale e catartico. L'aiuto che darà al videogiocatore durante i percorsi dell'Interregno è incalcolabile.

I racconti di Melina adesso non sono disponibili soltanto più nelle grazie. La cosplayer ENA ha interpretato la giovane vergine con l'occhio marchiato in queste foto. Questo cosplay di Melina ritrae fedelmente il personaggio di Elden Ring, ricreando accuratamente sia il vestiario che i capelli e il tatuaggio misterioso che ha sul suo occhio sinistro.

Accettereste la sua offerta se si parasse dinanzi a voi nel vostro viaggio in Elden Ring? Grazie a lei, potreste riuscire a sconfiggere questo cosplay di Malenia dea della marcescenza.