Elden Ring: un cosplay di Melina nell'eco di una Grazia autunnale

La lore dell'Interregno può sembrare banale, dato che non ci sono molti discorsi nei videogiochi di From Software. Eppure lo studio riesce con piccole descrizioni, accenni, elementi di scenario e poco altro, a formare un mondo vivo che ha molto più di quanto si veda a primo impatto. Elden Ring rimane un gioco da studiare per essere capito appieno.

E fin dall'inizio appaiono varie figure che hanno un alone di mistero molto fitto. Melina è una delle prime a comparire e sarà anche una di quelle che rivelerà più dettagli di questo mondo. Intorno a una Grazia, i falò di Elden Ring, la donna incappucciata e dall'occhio sinistro sempre chiuso parlerà di tutto ciò che è successo in passato al mondo di gioco, o allo scenario di turno. Questo fino all'arrivo a Leyndell, dove tutto sembra cambiare a causa dello sfortunato diniego all'ingresso del Senzaluce protagonista da parte del gigantesco albero sacro. Melina cercherà, a quel punto, di giungere al suo obiettivo in un altro modo.

E insieme al Senzaluce continuerà a vagare, così come fa questo cosplay di Melina in vari scenari autunnali nell'eco di una Grazia che sembra indicarle la via. Alexandra "Reilin" Reil è una cosplayer russa che ha incastonato in questi scatti degli scenari rossi e oro dal sapore autunnale ma che in un certo qual modo ricordano i dintorni di Leyndell, la capitale reale, immersa in boschi dorati. Con l'occhio sinistro ben chiuso e con lo strano tatuaggio sopra, anche questa Melina cercherà di guidare il Senzaluce alla ricerca della Grazia definitiva.

E a breve ci saranno novità sui DLC di Elden Ring, ci sarà qualcosa anche per Melina?