Elden Ring: un cosplay di Melina che emerge dalla Grazia

Spinte le porte della cripta, si rivela davanti al Senzaluce uno scenario straordinario: un albero d'oro gigantesco che si erge dinanzi a lui e che, con la sua luce, illumina tutti i dintorni, donando a tutto un'atmosfera tanto luminosa quanto tetra. Ed è quello l'obiettivo del giocatore di Elden Ring, raggiungere quell'albero sacro gargantuesco.

L'Albero Madre di Elden Ring tuttavia ha alcuni prerequisiti per l'accesso. Ogni Senzaluce, per poter sperare di avere udienza dalla regina Marika, deve essere accompagnato da una vergine. Il giocatore troverà questo aiuto nella misteriosa Melina, la stessa persona che l'aveva trovato da svenuto nella grotta dopo la primissima area dalla morte garantita.

Toccata la luce della Grazia, Melina compare e spiega al giocatore le sue condizioni per procedere insieme, donandogli contemporaneamente poteri unici e vitali per l'avventura. Anche nel cosplay di Melina da Elden Ring realizzato da Melamori, la donna ammantata si presenta nei pressi di una Grazia. Il giocatore potrà scegliere se accettare il patto, e sicuramente saprà essere abbastanza convincente da far accettare.

La fantasia dei fan non si è fermata e così è arrivato anche un cosplay della regina Marika nel pieno del suo splendore, così come non mancano i cosplay di Ranni la Strega.