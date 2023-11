Elden Ring: un cosplay di Melina, la guida del Senzaluce circondata dalle fiamme

Mentre l'esperto e caritatevole utente LetMeSoloThem continua ad aiutare i giocatori contro il boss finale di Elden Ring, FromSoftware procede con lo sviluppo del primo, atteso DLC per il videogioco ultimo di Hidetaka Miyazaki in collaborazione con lo sviluppo dello scritttore George R.R. Martin.

Elden Ring Shadow of the Erdtree non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma secondo quanto rivelato da fonti affidabili lo sviluppo dell'espansione procederebbe bene e senza problemi di produzione. Novità sui tempi di pubblicazione potrebbero arrivare presto, già a dicembre in concomitanza con l'edizione 2023 dei The Games Awards.

Quanto appare chiaro, comunque, è che Shadow of the Erdtree di Elden Ring sarà un DLC enorme, grande quasi quanto la metà del gioco originale e dalla durata complessiva di quasi 30 ore. Mentre i fan restano in attesa silenti, a smorzare i tempi che ci separano da questo primo e ultimo contenuto aggiuntivo per Elden Ring ci pensa la cosplayer Fumika Owo.

In questo cosplay di Melina da Elden Ring torniamo al fianco della misteriosa donna che funge da guida e da punto di riferimento per il viaggio del Senzaluce. NPC di fondamentale importanza per l'avventura nell'Interregno, Melina può essere incontrato nei siti di grazie, dove consiglierà i giocatori su come proseguire il loro cammino e ancora più importante permetterà loro di salire di livello. Melina è inoltre colei che farà dono al Senzaluce del fischietto per richiamare il cavallo Torrente e che trasporterà il giocatore per la mappa di gioco. In questa interpretazione la ritroviamo circondata dalle fiamme, ma comunque con indosso il suo mantello scuro, e poi poggiata e incappucciata nei pressi di un sito di grazia.