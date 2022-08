Elden Ring: un cosplay di Melina infiamma i fan del videogioco di From Software

Pubblicato a febbraio, c'è chi ormai ha spolpato Elden Ring completamente. C'è chi l'ha giocato con strumenti particolari, chi con imposizioni e handicap di vario genere, e chi si è goduto la storia a dovere occupandosi di tutte le missioni principali e secondarie che il titolo di From Software riesce a offrire.

Chi non ha saltato a piè pari le situazioni iniziali proposte da Elden Ring, sa che Melina si incontra abbastanza in fretta. La misteriosa donna, sempre ammantata in un cappuccio, segue il giocatore per un po' di tempo prima di presentarsi adeguatamente e offrire lui il potere di convertire le rune in livelli e Torrente, il fido destriero. Questa figura rimarrà fondamentale nel gioco, presentandosi in diversi luoghi di grazia, svelando parte della lore di Elden Ring.

Il suo ruolo però non si ferma a quello di accompagnatrice, dato che è una figura a dir poco fondamentale per la trama. La cosplayer Mercury Lamp propone un cosplay di Melina da Elden Ring che riprende varie scene e momenti del videogioco. Dopo essersi tolta il cappuccio, inizia a usare il potere delle fiamme che soltanto lei può visualizzare.

Oltre a lei, i videogiocatori di Elden Ring sembrano molto affezionati a Ranni la Strega.