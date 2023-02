Elden Ring: un cosplay di Melina nell'Interregno indica la strada

Annunciata nel 2019 durante l'E3, nel 2022 è stata pubblicata su PC e altre console un'opera collaborativa tra Hidetaka Miyazaki, il creatore dei famosi Dark Souls, Sekiro Bloodborne, e George R.R. Martin, l'autore de Il Trono di Spade. Elden Ring è un concentrato di esperienza e lore, che ha unito le abilità e la visione di varie persone.

Questo universo che si stacca completamente da quello dei Dark Souls è davvero vasto, ancora più profondo e magnetico di quello dei giochi precedenti di From Software grazie a un sistema open world che richiederà diverse ore di gioco per essere esplorato appieno. Però per chi vuole dirigersi direttamente verso il finale, c'è un modo, quello di seguire un personaggio, Melina.

Nella storia di Elden Ring, Melina è una figura importante nell'Interregno, in questo periodo di incertezza e disordine che ha segnato la fine dell'era precedente dove la guida di Marika e Radagon facevano presagire un altro futuro. Poco è noto riguardo alla sua storia e al suo ruolo nell'Interregno, ma si sa che è un personaggio centrale nel mondo di gioco e che ha un legame importante con la trama principale, e non a caso sarà lei a guidare il Senzaluce verso la sua meta, anche pagando un prezzo molto alto.

Il pluripremiato GOTY tornerà ad analizzare sicuramente la storia di Melina in qualche futuro DLC in preparazione, ma intanto Lady Melamori indica la sua strada con queste foto. Questo cosplay di Melina da Elden Ring realizzato nella natura ricorda i paesaggi dell'Interregno e il viaggio che il Senzaluce deve affrontare per raggiungere l'Albero Sacro situato al centro della capitale Leyndell.

Non c'è solo Melina, naturalmente, come conferma questo cosplay di Ranni la Strega lunare.