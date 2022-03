Elden Ring: un cosplay di Melina è qui per offrirvi un accordo

Si apre il portone di un tempio in rovina, le porte cigolano e lo scenario presenta Sepolcride, una terra sovrastata da un gigantesco albero luminoso. Qui il Senzaluce attiva la sua prima Grazia e dà inizio alla vera avventura di Elden Ring, dopo un primo passaggio tra tutorial e un mostro che al 99% uccide i malcapitati al primo colpo.

Eppure fin dai primi passi si capisce che c'è qualcosa che non va, qualche differenza rispetto ai precedenti videogiochi di From Software. Oltre alla mancanza di una vergine, problema grave per un Senzaluce, non si può aumentare di livello. Soltanto dopo un po' di viaggi e scoperte Elden Ring permette al giocatore di incontrare un certo personaggio che può cambiare le cose in più modi: Melina.

La fanciulla appare dopo alcune Grazie attivate e preparerà il giocatore a un percorso lungo e ricco di insidie, ma durante il quale lei potrà aiutarlo. Così sarà permesso aumentare di livello e ottenere il cavallo Torrente, con il quale muoversi più velocemente in tutto il mondo di gioco messo su da From Software. Ma Melina è anche altro.

Questo personaggio dalla lore misteriosa e gli obiettivi enigmatici si mostra nella foto di Gaia Giselle, una cosplayer italiana. Con una sola interpretazione riesce a catturare l'essenza di Melina in questo cosplay, accetterete il suo patto?