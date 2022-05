Elden Ring: un cosplay di Melina vi permette di usare il suo potere

Dal momento in cui si mette piede nel mondo di Elden Ring, From Software ci para davanti creature assatanate che vogliono fare a pezzi il giocatore. Nessuno scampo fin dall'inizio, il Senzaluce dovrà morire più e più volte. Sono pochi quei personaggi che non azzanneranno subito con le loro lame o con i loro incantesimi.

Oltre le creature morte che non possono nuocere, il primo personaggio incontrato in Elden Ring ad avere una natura amichevole è Melina, una donna ammantata in un cappuccio verde e che si fa affiancare dal destriero Torrente. La donna misteriosa con un occhio chiuso - dove è posto uno strano sigillo - proporrà ai giocatori un particolare patto dopo poco tempo. Non sapendo chi è Melina, il giocatore dovrà decidere se fidarsi o no con pochissimo a disposizione.

Se accettato il suo patto, Melina fornirà un potere molto importante, quello di sfruttare le rune per aumentare di livello e di usare Torrente, così da muoversi più velocemente per la mappa. Fuori da Elden Ring, un cosplay di Melina ideato da Rozenprince non solo fa l'accordo col giocatore, ma è già pronta a dare la mano - e quindi cedere il potere - così da permettergli di aumentare il livello e raggiungere l'albero sacro che si trova al centro delle vicende.



