Elden Ring: un cosplay di Melina realizzato dalla famosa Hane Ame

Quello che si pone davanti al Senzaluce, o Tarnished per gli amanti del termine inglese, è un viaggio difficile e che lo porterà negli angoli più oscuri e misteriosi dell'Interregno. Giunto da molto lontano, questo individuo potrà però contare su qualche alleato, così da potersi mettere in viaggio verso l'Elden Ring.

Poco dopo l'inizio del viaggio, il giocatore si ritroverà in una grotta buia dove una figura ammantata e misteriosa lo aiuterà a risvegliarsi. Poco più avanti, Elden Ring permetterà di fare la conoscenza effettiva di Melina, una donna con uno strano simbolo sul viso che le copre un occhio, che darà al giocatore il modo di raggiungere l'ambito Anello Ancestrale. Prima guida e poi chiave del viaggio, Melina è uno dei personaggi su cui ci sono più teorie e che magari verranno debunkate oppure no in un update di Elden Ring.

Per ora bisognerà di accontentarsi di ciò che sappiamo di lei. Alle cosplayer non servono però tutte le teorie dietro al personaggio per interpretarli a dovere, come ha fatto Hane Ame in questo cosplay di Melina. La modella vi propone un accordo come si vede dalle foto del post in basso, dove si toglie il cappuccio in una foresta di notte.

