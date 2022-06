Elden Ring: un cosplay di Melina suona al piano l'OST della battaglia finale

Elden Ring è un'esperienza unica: FromSoftware ha ampliato il mondo dei Dark Souls creando un reame nuovo e, soprattutto, rendendolo open world. Un dettaglio non banale per la software house giapponese che finora non aveva esteso così tanto la propria mappa, eliminando quelle catene che tenevano bloccati i percorsi dei videogiochi precedenti.

Le boss fight di Elden Ring sono ostiche, ognuna a proprio modo, ma vengono affiancate da musiche che riescono a calare ancora di più il videogiocatore nell'azione. Ogni gruppo o categoria di boss ha una propria musica, ma ovviamente quelli più importanti godono di OST fatte appositamente per loro, che riescono a tirare fuori la drammaticità dello scontro e a sincronizzarsi con l'ambientazione.

Non poteva non esserci una musica ad hoc per il boss finale di Elden Ring. La pianista e cosplayer Ru ha deciso di concentrarsi proprio su questa OST. Lo fa in modo particolare, realizzando un cosplay di Melina che suona il piano con la musica dello scontro con l'Elden Beast. Il video in alto pubblicato sulla sua pagina Youtube, Ru's Piano, dà modo di assistere alle abilità di travestimento ma soprattutto di ascoltare le sue capacità da pianista.

In questo modo, con questa OST di sottofondo, potranno essere apprezzate meglio le particolari storie di Elden Ring.