Elden Ring: un cosplay di Radahn in tutta la sua onnipotenza

Uno dei più grandi titoli di questo 2022, nato dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, è tornato alla ribalta nelle ultime settimane. Da poco è infatti arrivato il DLC Colosseum su Elden Ring, riportando i giocatori a vivere le atmosfere del Soulslike. Ecco dunque che torna uno dei boss più poderosi del titolo Bandai Namco.

Coloro i quali si avventurano per la prima volta nell'Interregno al fianco del Senzaluce, dovranno fare i conti con Radahn. Conosciuto anche come il Flagello Celeste, è un potente semidio che in passato combatté con Malenia. A stretto contatto con il marciume scarlatto, impazzì e finì in uno stato di frenesia perenne. Il combattimento con questo boss di Elden Ring si svolge a Caelid, attraversando il Castello di Redmane.

Radahn è uno dei nemici più potenti di tutto il gioco, nonché appunto uno dei più complessi da battere. Esiste però un trucco che consente di battere questo difficile boss di Elden Ring senza sforzi.

Se lo avete già sconfitto dopo tante pene, Radahn ritorna in questo cosplay di Elden Ring. Il Generale Leone Rosse splende in tutta la sua onnipotenza, con le braccia conserte e lo sguardo fisso sulla sua preda. A interpretare il boss è il cosplayer @yharnamworkshop, che ha realizzato da sé tutte le meravigliose e sfarzose parti da cui è composta l'armatura.