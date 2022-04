Elden Ring: un cosplay di Ranni creato da Jessica Nigri vi convincerà a iniziare la quest

Se avete seguito la run del disagio di Elden Ring con Alessandro Bruni, avrete visto l'ambientazione principale della nuova fatica di FromSoftware, che stavolta ha visto anche la partecipazione speciale di George Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. A un certo punto della storia, capita di imbattersi in un misterioso personaggio.

Fin dalle prime battute del gioco appare una certa Renna, una sorta di strega ammantata di blu e azzurro che si imbatte nel videogiocatore. Per lungo tempo sembra quasi un incontro fortuito e che non avrà altri riscontri, fino a che non si supera il Maniero Cariano e si giunge alla guglia di Ranni alle tre sorelle. Qui si verrà a conoscenza di una parte importante della lore di Elden Ring e che quella Renna si chiama in realtà Ranni, è una strega ed è la figlia di Rennala, boss da battere a Raya Lucaria.

La quest di Ranni è una delle più apprezzate di Elden Ring grazie a questo personaggio. La cosplayer Jessica Nigri, una delle più famose al mondo, ha deciso di interpretarla. Dandosi da fare, ha preparato il costume e si è fatta scattare delle foto e riprendere in un video per realizzare un realistico cosplay di Ranni la strega da Elden Ring. Nei due post in basso potete apprezzare il suo lavoro con vestiti e braccia aggiuntive.