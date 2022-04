Elden Ring: un cosplay di Ranni si prepara per la sua apparizione

Il mondo di Elden Ring è piena matrice From Software: ogni cosa proverà ad uccidervi ad ogni angolo, a partire dalla prima stranissima creatura che incontrerete e da cui probabilmente non riuscirete a fuggire. Se il buongiorno si vede dal mattino, non è detto che il discorso sia lo stesso una volta ammirate la luce e le stelle.

Infatti quando cala la notte appariranno i temibili Cavalieri della Notte, boss arcigni e duri da mandare giù, come d'altronde quasi tutti gli altri di Elden Ring. C'è chi però è affascinato da un regno che si rifaccia agli astri. Ranni la Strega è uno degli individui più importanti di Elden Ring: senza rivelare la sua lore, ricca di segreti e sfaccettata oltre che fondamentale per godersi al meglio l'opera di From Software e George Martin, basta dire che Ranni vi proporrà una quest particolare che potrete decidere di seguire oppure no, con conseguenze tutte da scoprire.

Questa bambola di un azzurro lucente e che lascia intravedere anche un doppio volto, alle volte, è stata ripresa da SkyeSummersX. Quattro mani, pelle blu, occhio chiuso, abiti beige e un volto illuminato: questo cosplay di Ranni la Strega da Elden Ring è sicuramente incantevole come la controparte videoludica.