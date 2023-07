Elden Ring: un cosplay di Ranni, la principessa lunare illuminata d'azzurro

Mentre FromSoftware si prepara al lancio di Armored Core 6, i fan della software house celebre per la serie Souls ancora celebrano il grandioso successo di Elden Ring. Facciamo dunque ritorno nell'Interregno, governato da semidei corrotti e spinti ad abbandonare la Volontà superiore dai frammenti della Runa maggiore.

Uscito nel febbraio 2022, Elden Ring conta già oltre 20 milioni di copie vendute, un successo allucinante sostenuto da una lore a cui lo scrittore Geroge R.R. Martin ha dato vita collaborando con Hidetaka Miyazaki.

Esiliato dall'Interregno poiché privo dell'anello, il Senzaluce viene richiamato in seguito alla Disgregazione, l'evento tragico in un cui venne assassinato Godwin l'Aureo e dispersi i frammenti di Rune maggiori, per viaggiare nel regno e diventare il Lord Ancestrale. Durante questo pericolo viaggio, il Senzaluce fa la conoscenza della strega Ranni, semidea protagonista di una delle più complesse questline.

Conosciuta con il nome di Principessa Lunare, Ranni è la figlia del Campione dell'Ordine d'Oro Radagon e della Regina Rennala. Ranni era un Empireo, aveva cioè il potenziale per succedere un giorno al trono della Regina Marika come sovrana delle Terre di Mezzo. In questo cosplay di Ranni da Elden Ring vediamo la principessa lunare illuminata d'azzurro. Ad aver condiviso questa interpretazione è la cosplayer Himee Lily, di stanza in Italia.