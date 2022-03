Elden Ring: un cosplay di Ranni la strega con il suo fascino magico

Elden Ring ormai è sugli scaffali digitali e fisici da un mese. I giocatori stanno continuando a finire il gioco di From Software, alcuni con speedrun da record e che riescono a concludere in pochi minuti la storia dell'anello ancestrale. Chi se la prende con più calma però si interfaccia con molti misteri di questo mondo.

Ancora una volta, From Software sceglie uno stile di narrazione ermetico e criptico, con tante fasi e storie che vanno collegate l'un l'altra per capire il quadro generale e le dinamiche dei rapporti di chi è ancora vivo. Ci sono alcuni personaggi fondamentali con cui il giocatore si interfaccerà nel corso del suo viaggio, come Renna. Questa ragazza a tinte azzurre dall'aspetto molto particolare è in realtà Ranni la Strega, che può essere incontrata più volte in vari luoghi e che darà inizio a una quest molto importante.

La cosplayer cinese Takomayu si è cimentata in questo travestimento a tema Elden Ring. Il cosplay di Ranni la Strega da lei portato su Weibo è davvero intrigante, con l'immagine del personaggio che si staglia con la luna piena alle spalle, in un'aura azzurra e magica ma che denota una certa tristezza e malinconia, un po' come tutto il mondo creato da From Software.

E riguardo la quest, ecco un riassunto sulle missioni che coinvolgono Ranni la Strega.