Elden Ring: un cosplay di Ranni la Strega, uno degli NPC più importanti del gioco

Sepolcride nasconde vari segreti, col resto dell'Interregno non da meno. La vastità del mondo creato da FromSoftware - che sembra andare anche oltre i limiti visti dalla mappa - presenta al pubblico tante possibilità di addentrarsi nella lore di Elden Ring. Dopo Melina, un altro personaggio molto importante con il quale ci si interfaccia è Ranni.

Ranni la Strega si presenta in uno dei primi insediamenti disponibili nel gioco, poco dopo la Sentinella dell'Albero. Ranni - o meglio, Renna, all'inizio - è una delle figure più mistiche e importanti del mondo di Elden Ring, con la sua volontà che va molto oltre l'imposizione delle Due Dita, e alla fine sarà molto importante grazie a una quest line tra le più lunghe e belle.

Elden Ring propone infatti la possibilità di rimanere con Ranni la Strega e seguire le sue indicazioni, quelle che plasmeranno un nuovo universo molto diverso da quello che conosciamo, ignoto, e che non viene rivelato da FromSoftware in un finale sui generis rispetto agli altri. Alexandra Brumbley è una cosplayer che ha ricreato Ranni in un cosplay a tema Elden Ring con la luce della luna che conquista l'ambientazione, ovviamente ricreata in CGI. Una Ranni perfetta e una cura nei dettagli nelle foto che lo rendono un ottimo cosplay.

Chissà se la storia di Ranni verrà approfondita nei prossimi DLC di Elden Ring.