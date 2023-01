Elden Ring: un cosplay di Ranni la Strega a tinte azzurre

Elden Ring ha una lore molto molto fitta, che inizialmente non sembra essere così presente. Per capire tutte le trame, tutti i legami, tutti gli indizi e riferimenti nella storia è necessario addentrarsi molto in fondo, esplorando ogni anfratto dell'enorme mappa di gioco creata da From Software, supportata dagli spunti di George R. R. Martin.

Gli empirei di Elden Ring sono tra le entità più affascinanti di questo mondo. Queste creature dai poteri divini o quasi hanno un'enorme pressione sul gioco e non a caso molte di queste vengono affrontate, altre invece sono a supporto del protagonista. Ranni la strega è una di questi empirei, un'entità che mira alla creazione di un mondo nuovo e che non deve obbedire alla volontà delle due dità, questo essere composto per l'appunto da due dita giganti che rappresenta una creatura superiore che impone il suo volere sulle creature più forti di Elden Ring.

Sempre nascosta in luoghi segreti dell'Interregno, Ranni si presenta subito come una sorta di bambola dalla pelle blu e un abito lungo che copre quasi completamente il suo corpo, mentre il viso ha un occhio chiuso e un alone molto particolare che sdoppia il suo volto in modo etereo. La cosplayer Satiella ha voluto portare ai suoi fan un cosplay di Ranni la strega di Elden Ring a tinte completamente blu e azzurre. Ovviamente la pelle è dello stesso colore richiesto da From Software, col vestito grigio ma soprattutto l'interno del cappello azzurro e un'ambientazione dello stesso colore.

Di sicuro le tonalità scelte danno davvero l'idea di Ranni, che viene facilmente identificata dal blu e l'azzurro. Più aureo invece questo cosplay della regina Marika imperiosa ed elegante.