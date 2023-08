Elden Ring: un cosplay della Regina Marika, l'Eterna dea dell'Interregno

Elden Ring è ancora una priorità per FromSoftware, che oltre ad avere in sviluppo Armored Core 6 sta puntando a migliorare il titolo ambientato nell'Interregno con una prima espansione e con degli update mirati.

Da non molto Elden Ring si è aggiornato con la patch 1.10, che non introduce nuovi contenuti, ma che corregge diversi problemi tecnici e bilanciando l'esperienza di gioco. Tutto questo, mentre ancora la community si diverte a completare no-hit run in Elden Ring con i più svariati oggetti, ultimo dei quali un sax elettronico.

Presto sarà tuttavia possibile cimentarsi in una nuova avventura. Il viaggio per l'Interregno proseguirà con l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il primo DLC che andrà ad ampliare la lore dell'open world action-GDR di Hidetaka Miyazaki. In attesa di questo contenuto aggiuntivo, in arrivo nel 2024, la cosplayer Pugoffka_sama si prende i riflettori.

Marika l'Eterna fu la Regina dell'Interregno, una Dea che ospitava l'Anello Ancestrale. Con lei venne plasmata la storia dell'interregno, che arrivò ad ottenere una egemonia culturale assoluta per conto della Volontà Superiore. Tutti i suoi figli sono dei Semidei e dopo la rottura dell'Anello Ancestrale possessori delle Rune Maggiori.

In questo cosplay di Marika da Elden Ring vediamo la nobile Eterna seduta su di un gradone, con la corona sul capo e la lunga coda intrecciata color oro che pende verso il basso.