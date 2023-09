Elden Ring: un cosplay della Regina Marika prepara la sfida di Shadow of the Erdtree

L'uscita di Armored Core 6 permetterà a FromSoftware di concentrarsi sui progetti futuri, di cui uno purtroppo si è rivelato essere un fake messo in giro da un impostore. Nei prossimi mesi, tuttavia, i giocatori potranno rimettersi in viaggio nell'Interregno, quel mondo lontano e pericoloso dominato dall'Eterna Regina Marika.

Bloodborne 2 non si farà. Quello che sembrava essere un rumor sicuro, si è rivelato in realtà un falso. FromSoftware non sta lavorando al sequel del titolo uscito in esclusiva su PlayStation 4 nel 2015. La casa di Hidetaka Miyazaki è infatti al momento concentrata sui preparativi per l'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la prima espansione del capolavoro che ci ha portati nell'Interregno.

L'anno solare di FromSoftware si è chiuso con i profitti in aumento del 60% grazie al successo di Elden Ring. Questo dato ci permette di capire che la software house intenderà spingere sul titolo, che a quanto pare potrebbe anche guadagnarsi un seguito. Elden Ring 2 si farà, o almeno questo è quello che si evince da un importante indizio sulla guida ufficiale. È tuttavia ancora troppo presto per parlare di sequel, con l'uscita del DLC Shadow of the Erdtree molto più vicina.

In questo cosplay della Regina Marika da Elden Ring ritroviamo la sovrana dell'Interregno, la dea che ospitava l'Anello Ancestrale. A condividere questa bellissima interpretazione, realizzata in occasione di Anime Expo, è la cosplayer Maru Wins.