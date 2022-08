Elden Ring: un cosplay della regina Marika unico con tutta la sua regalità

Il mondo di Elden Ring è misterioso, con una lore spessa e stratificata che non può essere tutta dedotta dai pochi dialoghi dei personaggi o dalla descrizione delle centinaia di oggetti preparati da From Software. Lo studio giapponese ha fatto buon uso degli spunti di George R. R. Martin per applicare la sua solita narrazione ermetica.

Gli enigmi da risolvere quindi sono ancora tanti, con molte teorie che circondano i personaggi di Elden Ring. Oltre le divinità esterne, a essere al centro della vicenda sono gli Empirei, creature particolari che hanno plasmato buona parte del mondo di Elden Ring. Marika l'eterna è stata colei che ha fatto partire tutta la storia con i suoi atti, una figura che è ancora sconosciuta al giocatore dato che le sue intenzioni non sono chiare e non c'è modo di dialogare con lei.

Non è mai stata vista in gioco se non sotto forma di statua di pietra, ormai degradata, ma la cosplayer Mercury Lamp ha deciso di riportarla alla sua antica gloria, con una forma umana completa e regale. Nasce così questo cosplay della regina Marika da Elden Ring: la controparte femminile di Radagon sfoggia i suoi capelli biondi e un lungo abito nero intarsiato con quelli che sembrano rami, mentre sulla testa poggia la corona che indossava anche da imprigionata.