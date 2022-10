Elden Ring: un cosplay strepitoso di Morgott il Re Presagio da premio

La casa giapponese ha ancora una volta creato un mondo decadente, ma stavolta, grazie alla collaborazione con George R. R. Martin, è stato creato un universo molto più ampio e stratificato. Le divinità di Elden Ring sono ovviamente al centro della lore del videogioco creato da FromSoftware. Tuttavia anche la loro progenie fa la propria parte.

È infatti una costante il combattimento con gli Empirei di Elden Ring. Figli di Marika e Radagon, sono le figure più importanti del videogioco e, tra battaglie e alleanze, possono plasmare l'intero Interregno e non solo. La maggior parte di loro sono ben nascosti, ma ce n'è uno che invece si mostra in bella vista, proprio davanti l'Albero Madre, la meta di tutti i Senzaluce, tra cui il nostro protagonista.

Il primo vero boss di Elden Ring è Margit il presagio, che poi si scopre essere niente di meno che Morgott il Re Presagio, reggente del Trono Ancestrale e che obbligherà a uno scontro proprio nella sede del trono vacante, dinanzi alla scalinata che porta all'interno del gigantesco albero sacro. Il cosplayer Kekkuda è stato affascinato da questo personaggio, tanto da partecipare alla competizione tenutasi al NYCC e con il suo cosplay di Morgott da Elden Ring ha vinto il secondo premio.

Il video in basso mostra bene tutte le fattezze di questo cosplay realizzato davvero bene, non a caso è stato uno dei migliori della manifestazione. Invece, per chi stesse giocando ancora a Elden Ring, ecco come sconfiggere Morgott.