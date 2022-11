Elden Ring: un cosplay di Yura, il guerriero delle dita sanguinarie

Una volta entrati a Sepolcride, inizierà a stagliarsi di fronte l'intero mondo di Elden Ring. Un mondo che si amplierà con i DLC di FromSoftware, con la casa giapponese che sta lavorando attualmente ai prossimi contenuti aggiuntivi. Ci sono molte storie da narrare che intrecciano il volere degli umani e delle divinità.

Molto curiosa la storia di Yura, un cacciatore di dita sanguinarie che verrà incontrato più volte durante l'avventura. Il personaggio sarà inconfondibile a causa del suo cappello, che gli copre quasi completamente il volto, a meno di non spostare la telecamera in certi modi. In Elden Ring però quelle fattezze non appartengono soltanto a lui, considerato l'intervento di Shabriri. Ma senza entrare in troppi spoiler, riconcentriamoci sul guerriero.

L'utente fakeshaunthebatybro ha deciso di postare su Reddit una foto che, non a caso, è proprio il suo cosplay di Yura da Elden Ring, realizzato da zero e con qualche modifica grazie a un po' di fotoritocco, cosa che ha aggiunto più epicità allo scatto. L'elmo è inconfondibile ma anche l'atteggiamento da samurai, con la spada pronta per essere estratta che causerà danni da sanguinamento ai suoi nemici.

Per rimanere sullo stesso filone, ecco un cosplay del malvagio Morgott, il reggente del Trono Ancestrale.