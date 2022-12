Elden Ring: un cosplay di Yura sensazionale in questa foto dal gelo invernale

Ci sono tanti personaggi di Elden Ring che hanno un peso enorme ai fini del gioco e della trama. Subito si viene a contatto con Melina, che è fondamentale per proseguire con la storia - a meno che non vengano intraprese determinate scelte molto particolari - e poi via via con altre figure, alcune alleate e altre nemiche.

Godrick, Rennala, Radahn e tanti altri fanno sentire il loro peso durante il cammino verso il Trono Ancestrale situato sotto il gigantesco albero d'oro che fa da faro in ogni punto dell'Interregno di Elden Ring. Durante questo percorso però si possono incontrare anche personaggi secondari, relativamente di poco conto se un giocatore è deciso a raggiungere semplicemente l'anello leggendario che permetterà di dominare il regno. Eppure quelle figure possono aprire a trame e sotto trame di grande spessore e che permettono di approfondire la lore di Elden Ring.

Un personaggio che viene pesantemente coinvolto in un certo percorso oscuro e che potrebbe portare alla rovina del mondo è Yura, uno spadaccino ispirato ai samurai che veste con un cappello che gli copre quasi completamente il volto, un'armatura che ricopre ogni centimetro di corpo e poi una spada infoderata. La sua katana è un'arma speciale, e proprio per quest'arma e le sue caratteristiche il samurai viene chiamato con un certo soprannome.

Questo cosplay di Yura il sanguinario da Elden Ring realizzato da Shaub propone questo personaggio nel mondo reale ma in tutta la sua magnificenza, in un panorama invernale dove comunque può sfoderare la sua katana in un pericoloso lampo rosso.