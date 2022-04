Elden Ring Cut Content: il mistero del Colosseo, nuova analisi sul possibile DLC

Vi ricordate del Colosseo di Elden Ring? Si tratta di un'enorme struttura architettonica incompleta scovata da Lance McDonald tra i file di gioco, che i ragazzi di FromSoftware hanno scelto di non implementare nella versione finale del titolo.

Secondo lo stesso McDonald, l'area potrebbe essere introdotta in futuro tramite DLC in veste di contenuto end-game, sebbene al momento non ci sia alcuna conferma ufficiale. In attesa di scoprire il suo destino, il modder Sekiro Dubi ha approfittato del lavoro del suo collega per realizzare una versione "funzionante" del Colosseo e un nuovo video di approfondimento ricco di informazioni e ipotesi in merito.

Scopriamo così che questa struttura adibita ad ospitare dei combattimenti tra gladiatori e bestie risale ad un'era precedente al Re Consorte Radagon. Al suo interno è presente un Luogo di Grazia, il cui nome, sulla base delle informazioni presenti nel vecchio Network Test, potrebbe essere Leyndell Colosseum. Il video ci mostra poi un'approfondita panoramica della struttura e svela i nomi di alcuni nemici/NPC nascosti nel suo codice, come "Gladiator Large" e "Old Lion of Arena". Trovate ulteriori informazioni nel filmato, che abbiamo allegato per comodità in cima a questa notizia. Buona visione!

A proposito di Cut Content di Elden Ring, di recente è stata scoperta anche una meccanica che permetteva di collezionare i sogni degli animali addormentati.