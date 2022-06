Elden Ring Cut Content: scoperta la quest eliminata del Mercante Kalé

L'instancabile e curiosissimo dataminer noto come Sekiro Dubi è riuscito a scovare tra le pieghe del codice di Elden Ring un'altra quest eliminata dalla versione finale del gioco. Stavolta, il protagonista è il Mercante Kalé... sì, proprio il primo venditore che è possibile incontrare durante l'avventura, quello vestito come Babbo Natale.

Prima di proseguire, ci teniamo ad avvisarvi che d'ora in avanti troverete una serie di spoiler più o meno importanti su Elden Ring, dunque vi consigliamo di interrompere la lettura se non l'avete ancora giocato.

Kalé avrebbe dovuto essere il protagonista di una lunga questline concepita per accompagnare i videogiocatori lungo tutta l'avventura nell'Interregno. I dialoghi ripescati e ripristinati da Sekiro Dubi fanno riferimento alla Grande Carovana, oggetto delle ricerche del mercante. Dopo la sconfitta di Godrick allo Stormveil Castle, Kalé sarebbe dovuto partire per la sua avventura, lasciando tuttavia dietro di sé una serie di messaggi per i videogiocatori.

Dopo essersi stabilito a Liurnia e Leyndell, avrebbe offerto una serie di fetch quest pensate per portare avanti la sua questline, che lo avrebbe poi condotto alla scoperta dei sotterranei nelle profondità di Leyndell, location delle Tre Dita. Nel gioco finale, quest'area è piena di cadaveri, ma nella quest cancellata avrebbe dovuto rappresentare il luogo di riposo della Grande Carovana. Kalé avrebbe infine provato a sfruttare il potere della Fiamma Frenetica (che nel gioco completo viene associata al Finale Cattivo) senza successo. Questa serie di incarichi, che potete seguire nel dettaglio nel filmato allegato in cima a questa notizia, aggiungono qualche dettaglio narrativo extra in relazione alle Tre Dita.

Di recente, Sekiro Dubi ha scoperto anche la quest cancellata di Vyke, il cavaliere sulla cover del gioco.