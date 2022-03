Elden Ring: tra il primo cut content scoperto c'è un pezzo di biancheria intima

A poco più di due settimane dal lancio, i giocatori hanno scoperto il primo contenuto tagliato da Elden Ring, gioco capace di vendere 12 milioni di copie ad oggi e diventare un vero fenomeno pop per Bandai Namco e FromSoftware.

Come potete osservare dando uno sguardo al simpatico filmato di gioco che trovate più in alto, sembra proprio che i ragazzi di FromSoftware avessero originariamente previsto di aggiungere un pezzo di biancheria intima, noto come "The Deathbed Smalls" e facente parte del set di un determinato NPC, tra gli equipiaggiamenti utilizzabili in Elden Ring. Evidentemente la software house ha avuto un ripensamento al riguardo, ma alcuni giocatori su PC sono stati in grado di recuperare l'oggetto e aggiungerlo al proprio inventario (in questo caso viene donato da un invasore ad un altro giocatore, rimasto alquanto scioccato dalla scoperta).

Non è chiaro il motivo per cui l'item è stato rimosso: sebbene i giochi FromSoftware siano noti anche per i giocatori più impavidi che si avventurano protetti soltanto da stracci lacerati, è possibile che questo oggetto avesse connotazioni leggermente fuori dai canoni dell'abbigliamento tradizionale dei Souls.



Nel frattempo Lance McDonald ha scoperto un'area inutilizzata di Elden Ring, che però potrebbe essere impiegata in futuro come parte di un DLC che consentirà di affrontarsi in un'arena multiplayer.