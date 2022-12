Elden Ring Dark Moon rivoluziona Elden Ring: un pizzico di Bloodborne e 11 nuove classi

Tra i videogiochi più venduti del 2022, Elden Ring si è rivelato essere non solo un successo commerciale e di pubblico, ma anche di critica, con il titolo ora candidato a Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards 2022.

Non sorprende dunque che la vasta community dei Senzaluce si stia dilettando con passione nella creazione di contenuti volti ad estendere la già ampia portata dell'Action RPG di FromSoftware. Tra i contributi più interessanti, possiamo citare Elden Ring: Dark Moon, un'ambiziosa Mod di Elden Ring divenuta disponibile da poche ore.

Partendo da quanto edificato da Elden Ring: Shattered, una Mod che rende il combat system del gioco più affine a quanto proposto da Bloodborne, questa nuova Mod offre un'incredibile selezione di contenuti inediti. Tra questi, spiccano in particolare 11 nuove classi, volte a incentivare l'evoluzione di singole statistiche del proprio personaggio. Spazio anche a nuovi mercanti, pronti a proporre oggetti mai visti entro i confini dell'Interregno. Immancabili ovviamente nuove armi, armature, talismani e variazioni estetiche al gioco originale.

Di seguito, vi segnaliamo il link dedicato alla creazione presente su Nexus Mods, dal quale apprendere ulteriori dettagli:

Direttamente in apertura a questa news, potete invece trovare un trailer di presentazione di Elden Ring: Dark Moon. Cosa ve ne pare?