In attesa di Elden Ring, Dark Souls 3 è in super offerta su Steam

Se siete tra i tanti che aspettano l'attesissimo Elden Ring, misteriosa ed affascinante creatura di Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, c'è l'ottima probabilità che siate fan della trilogia di Dark Souls, creat proprio dal boss di FromSoftware.

Ma che siate fan del gioco, o che vogliate semplicemente riprendere il gioco prima di passare effettivamente a Elden Ring, c'è un'ottima occasione che potreste sfruttare su Steam. La piattaforma di Valve sta infatti offrendo a prezzo scontatissimo Dark Souls 3.

Il capolavoro di Miyazaki è infatti in offerta ad un prezzo ribassato del 75%: vale a dire che il gioco "liscio" ve lo portate a casa con 14.99 euro, mentre se invece già ne foste in possesso, il Season Pass viene proposto a 12.49 euro. Infine, se foste interessati all'intero bundle, potrete risparmiare ancora di più, visto che la Deluxe Edition di Dark Souls 3 costa ora 21.24 euro, per un ulteriore ribasso di 6.24 euro rispetto all'acquisto dei due prodotti singolarmente. Davvero niente male, no?

Per aderire all'offerta vi basta andare sulla pagina prodotto di Steam e selezionare il prodotto al quale siete interessati. Che ne pensate? Ne approfitterete?

Nel frattempo, per approfondire, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Dark Souls 3.