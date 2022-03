Elden Ring e Dark Souls: sistema di evocazioni ispirato da un guasto dell'auto di Miyazaki

Dopo aver ammesso di aver sofferto di ansia da pre-release di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki ha raccontato un curioso aneddoto da cui il director avrebbe tratto ispirazione per creare il peculiare sistema di evocazioni introdotto in Demon's Souls, e in seguito integrato anche in Dark Souls, Bloodborne e lo stesso Elden Ring.

Nel corso di un'intevista concessa al The New Yorker, il presidente di FromSoftware ha rivelato che, anni fa, la sua auto è rimasta bloccata su una collina mentre guidava su una strada innevata. Un gruppo di estranei si è quindi avvicinato in soccorso e lo ha aiutato a spingere la vettura in cima, per poi misteriosamente svanire nel nulla.

Un episodio piuttosto curioso, che avrebbe in seguito ispirato la creazione del sistema di evocazioni di Demon's Souls, e poi degli altri soulslike che hanno portato al successo FromSoftware. Gli action-RPG della casa nipponica permettono ai giocatori di evocare alleati da tutto il mondo per ottenere un prezioso aiuto nel combattere contro nemici ostici e boss brutali. A battaglia conclusa (a prescindere che se ne esca vittoriosi o sconfitti) i compagni d'armi che abbiamo chiamato in aiuto ritornano nel proprio mondo e li vediamo silenziosamente scomparire, esattamente come accadde con il gruppo di passanti che incontrò Miyazaki. Nei vari giochi è presente anche una componente PvP, con cui i giocatori possono invadere i mondi degli altri avventurieri e in alcuni casi sfidarsi in delle apposite arene da duello.

Se dopo Elden Ring avete ancora fame di Souls, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai migliori souls-like in arrivo nei prossimi mesi.