Elden Ring ha una data di uscita: draghi, scontri e musiche epiche nel trailer E3 2021!

Dopo un'infinita sequenza di rumor e indiscrezioni, Elden Ring torna finalmente a mostrarsi al pubblico in occasione dell'E3 2021. Dal palco del Summer Game Fest Kickoff Live, Geoff Keighley ha una speciale sorpresa per il pubblico!

From Software ha infatti presentato al pubblico il nuovo trailer di Elden Ring, creatura videoludica che porta la firma congiunta del game director Hidetaka Miyazaki e dello scrittore statunitense George R. R. Martin. Dallo sforzo congiunto dell'autore di Bloodborne e Dark Souls e del creatore de Il Trono di Spade, arriva l'attesissima nuova produzione della software house nipponica.

Il trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, non risparmia nulla, tra boss fight colossali, ambientazioni da fantasy medievali, draghi sputafuoco e magiche cavalcature liberamente evocabili. Ritornano sulla scena anche alcuni dei protagonisti del primo reveal di Elden Ring, pronti a cimentarsi in scontri apparentemente memorabili. Che cosa ne pensate di questo primo assaggio del gameplay dell'Action RPG di From Software?



In attesa di scoprire cosa riserverà Elden Ring al pubblico, segnaliamo che il gioco arriverà sul mercato il prossimo 21 gennaio 2022! Le piattaforme supportate includono PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.