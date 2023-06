Elden Ring: i dataminer hanno trovato una quest e un personaggio tagliati

Ad un anno di distanza dall'arrivo sugli scaffali, i dataminer di Elden Ring hanno fatto un'interessante scoperta sul titolo FromSoftware e hanno pubblicato online il risultato dei loro sforzi.

Stando ad un lungo video pubblicato sul canale YouTube di Sekiro Dubi, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia tagliato svariati contenuti legati all'area di Sepolcride. A quanto pare, il nome di questa porzione della mappa era Tenebrae e al suo interno avremmo dovuto incontrare personaggi che invece sono stati poi cancellati o collocati in altri punti della mappa, così da consentire al giocatore di interagirci in fasi avanzate dell'avventura. Al posto di Blaidd e Nepheli troviamo ad esempio Guilbert, che viene descritto come un personaggio ibrido con caratteristiche dei cacciatori Yurah e Jerren. Guilbert aveva la sua quest, ma secondo i dataminer è stata eliminata poco prima dell'arrivo della fase di test e, ad oggi, rimane solo uno scheletro delle missioni legate a questo misterioso personaggio.

Da quel poco che sappiamo, questo NPC viene descritto come un servitore del Dio della Vendetta e avrebbe dovuto affiancare il Senzaluce nella boss fight contro Ordovis: a differenza di quanto visto nel gioco finale, tale nemico doveva essere affrontato nella stessa arena in cui si combatte contro Darriwil in compagnia di Blaidd. Nel caso in cui i giocatori avessero evocato Guilbert, questo sarebbe stato disponibile anche come compagno nella boss fight contro Godrick l'Innestato.

Pur non scendendo troppo nei particolari, inoltre, i dataminer sostengono che l'area di Sepolcride, o meglio Tenebrae, presentava alcune differenze rispetto alla versione che abbiamo poi esplorato nella sequenza iniziale del gioco.

