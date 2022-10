Elden Ring: i dataminer scoprono nuove informazioni sul Colosseo PVP

Elden Ring è tornato ancora una volta sulla bocca di tutti, dopo l'incredibile successo riscontrato nelle prime settimane del 2021. Tuttavia, nelle ultime ore si è tanto parlato della patch 1.07 del gioco, la quale è stata al centro dell'ottenimento di alcune informazioni dal dataminer e modder Sekiro Dubi.

La già disponibile patch 1.07 di Elden Ring, rilasciata solamente negli scorsi giorni, presenta dei contenuti di cui ci sono giunte delle informazioni non ufficiali solo in questo momento. Nel dettaglio, Sekiro Dubi afferma di aver notato che nei file interni di Elden Ring sono presenti dei riferimenti e nuovi contenuti sul futuro pacchetto di contenuti aggiuntivi.

All'interno di quest'ultimo sono presenti nuovi file della mappa Colosseum, stando sempre alle dichiarazioni del sopracitato dataminer. A quanto pare, però, l'accesso all'inedita mappa è impedito dalla mancanza dell'effettivo DLC. Inoltre, l'espansione contenutistica non porterebbe con sé la sola mappa in questione quanto, piuttosto, anche tutta una serie di elementi cosmetici: parliamo di nuovi capelli e "sottili cambi alla mappa di gioco".

Sekiro Dubi afferma anche che la versione 1.07 di Elden Ring ha aggiunto quattro nuovi parametri per quattro differenti banner di testo, i quali ritiene che siano legati allo stesso Colosseum. Bisogna vedere, però, come e se verranno implementati nella versione finale del DLC. L'elemento più interessante della scoperta effettuata dal modder e dataminer rimane quello del collegamento tra la nuova mappa e le modalità PVP.

Sembrerebbe che tra i vari banner di testo siano presenti anche quelli sui quali sono indicate le scritte "inizia partita" e "hai vinto", il che induce a pensare che il Colosseum abbia qualche collegamento con la modalità PVP o, comunque, è difficile da escludere tale correlazione. Del primo DLC, però, non sono ancora giunte alcune informazioni ufficiali da parte del team di sviluppo From Software. Negli scorsi giorni abbiamo assistito a diversi indizi su più DLC in arrivo, ma non vi è ancora alcuna data ufficiale. Che sia forse arrivato il momento di qualche comunicazione da parte di From Software e del publisher Bandai Namco Entertainment?